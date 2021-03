Euroindoor | azzurro Jacobs oro nei 60 metri

(Di sabato 6 marzo 2021) Lo sprinterMarcelha vinto, in 6"47, l'oro nella gara dei 60piani deglia Torun. L'unico altro italiano che finora ci era riuscito era stato Stefano Tilli. Il tempo ...

Dopo tante sofferenze adesso possiamo festeggiare", commenta con la felicità negli occhi l'in forza alle Fiamme Oro. L'aveva immaginato tante volte questo momento, il potersi avvolgere nel ...Il 26ennesi impone con l'eccellente tempo di 6"47. Argento per il tedesco Kevin Kranz (6"...aveva conquistato soltanto una medaglia d'oro in questa specialità nella storia deglicon ...Oro Jacobs nei 60 metri agli Europei indoor di atletica, Blogtaormina News - L'informazione da Taormina al mondo ...TORUN (Polonia) - Lo sprinter azzurro Marcell Jacobs ha vinto, in 6"47, l'oro nella gara dei 60 metri piani degli Euroindoor di atletica leggera a Torun. L'unico altro italiano che finora ci era riusc ...