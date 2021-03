Ermal Meta furioso, scoppia la polemica al Festival di Sanremo (Di sabato 6 marzo 2021) Il cantante Ermal Meta sta dominano le classifiche del Festival di Sanremo 2021. Pare che l’artista si sia però lasciato andare ad uno sfogo. Ermal Meta sta facendo faville all’edizione del 2021 del Festival di Sanremo. Il cantante è al momento il favorito alla vittoria, avendo dominato la classifica durante la la maggior parte delle L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 6 marzo 2021) Il cantantesta dominano le classifiche deldi2021. Pare che l’artista si sia però lasciato andare ad uno sfogo.sta facendo faville all’edizione del 2021 deldi. Il cantante è al momento il favorito alla vittoria, avendo dominato la classifica durante la la maggior parte delle L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

repubblica : Ermal Meta, il favorito: 'Mi sento fortunato. E anche responsabile' di Ernesto Assante - SanremoRai : Appreciation tweet per Ermal Meta ?? Lupi, se ci siete, fatevi sentire! ?? @MetaErmal #UnMilioneDiCoseDaDirti… - trash_italiano : Beato il nipote di Ermal Meta che non ha altre due ore di #Sanremo2021 da dover seguire. - an12frnc : RT @earonemusic: ?? - “Un milione di cose da dirti” di Ermal Meta, in gara a #Sanremo2021, è trasmessa da 101 emittenti. . . #EarOne #earone… - juperikizi : Un milione di cose da dirti di Ermal Meta è proprio mediocre come canzone, da lui mi aspettavo qualcosa di più ma n… -