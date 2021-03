Eriksen | “Laudrup il mio idolo La mia prima maglia quella di Roberto Baggio”

(Di sabato 6 marzo 2021) In casa Inter, Christianè stato il protagonista del Match Day Programme a due giorni dall’importante sfida di San Siro contro l’Atalanta. Il centrocampista danese parte dai modelli calcistici che lo hanno condizionato da ragazzo: “Il mioda bambino è sempre stato Michael. In Danimarca tutti vogliono essere come lui, è stato il giocatore danese più forte in assoluto. È stato fonte di ispirazione” racconta l’ex Spurs, che poi svela un retroscena legato ad un ex interista: “Mio papà era un grande fan di. Appena ne ha avuto l’occasione, mi ha acquistato una sua. Quindi lada calcio che ho avuto è stata propriodel Divin Codino”. Tra le tappe più importanti dell’avventura ...

