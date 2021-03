Erica, alla Mezza di Bergamo con una carrozzina speciale: la sua storia in un film? (Di sabato 6 marzo 2021) Erica Villa, una ragazza di Treviolo affetta da una patologia che le impedisce l’uso delle gambe, ha un sogno trasformare in un film la storia della sua vita descritta nel libro “Rotelle Fumanti” scritto proprio da lei e pubblicato da Silele Edizioni. L’Associazione Nazionale Videografi è una associazione no-profit che ha preso a cuore questo suo desiderio, ma per poter riuscire nell’impresa è necessario il contributo di più persone possibile attraverso una raccolta fondi: il progetto è interamente non a scopo di lucro, le donazioni serviranno solo ed esclusivamente per la copertura dei costi di realizzazione. Ecco la storia che con questa iniziativa diventerebbe un film. Lei, Erica Villa, una ragazza di Treviolo, affetta da una patologia che le impedisce l’uso delle gambe, lui, Fabio ... Leggi su bergamonews (Di sabato 6 marzo 2021)Villa, una ragazza di Treviolo affetta da una patologia che le impedisce l’uso delle gambe, ha un sogno trasformare in unladella sua vita descritta nel libro “Rotelle Fumanti” scritto proprio da lei e pubblicato da Silele Edizioni. L’Associazione Nazionale Videografi è una associazione no-profit che ha preso a cuore questo suo desiderio, ma per poter riuscire nell’impresa è necessario il contributo di più persone possibile attraverso una raccolta fondi: il progetto è interamente non a scopo di lucro, le donazioni serviranno solo ed esclusivamente per la copertura dei costi di realizzazione. Ecco lache con questa iniziativa diventerebbe un. Lei,Villa, una ragazza di Treviolo, affetta da una patologia che le impedisce l’uso delle gambe, lui, Fabio ...

