Entella – Ascoli | 0-0 e tanta tensione

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 6 marzo 2021)valevole per la 27esima giornata del campionato di Serie B, è terminata 0-0. Entrambe le squadre che si trovano in zona retrocessione, hanno sprecato l’importante chance di incassare i tre punti. Il match è stato poi ricco di: tanti gli ammoniti e due gli espulsi. Pescara-SPAL 0-1: biancazzurri tornano a vincere, com’è andata la partita?sarebbe potuta sicuramente andare meglio. Le due formazioni che più che mai stanno soffrendo, la Virtus è ultima mentre i bianconeri terzultimi, nemmeno oggi hanno portato a casa un risultato positivo. La stagione 2020/21 è risultata molto difficile per entrambe fin dall’inizio. Se le due squadre vogliono rimanere in B devono accelerare il ritmo di gioco. La sfida ...