Endometriosi, vetrine “consapevoli” per la malattia dell’utero fuori posto (Di sabato 6 marzo 2021) Le vetrine dei negozi di tutta Italia a marzo si tingono di rosa per il mese della consapevolezza sull’Endometriosi, malattia cronica che colpisce circa 3 milioni di donne nel Paese. A.P.E. – Associazione Progetto Endometriosi, che unisce pazienti volontarie impegnate nel fare informazione sulla malattia, lancia un’iniziativa per far conoscere a quante più persone possibili la patologia e fare prevenzione. Tutti coloro che hanno un negozio possono aderire a vetrine consapevoli, esponendo i palloncini dell’APE e il materiale informativo durante il mese di marzo. Informazione per conoscere ed avere una diagnosi precoce L’obiettivo di questa campagna è attrarre l’attenzione su una malattia ancora difficile da diagnosticare, per la quale l’informazione ... Leggi su dilei (Di sabato 6 marzo 2021) Ledei negozi di tutta Italia a marzo si tingono di rosa per il mese della consapevolezza sull’cronica che colpisce circa 3 milioni di donne nel Paese. A.P.E. – Associazione Progetto, che unisce pazienti volontarie impegnate nel fare informazione sulla, lancia un’iniziativa per far conoscere a quante più persone possibili la patologia e fare prevenzione. Tutti coloro che hanno un negozio possono aderire a, esponendo i palloncini dell’APE e il materiale informativo durante il mese di marzo. Informazione per conoscere ed avere una diagnosi precoce L’obiettivo di questa campagna è attrarre l’attenzione su unaancora difficile da diagnosticare, per la quale l’informazione ...

