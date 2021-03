Emma Marrone: lo scandalo della presunta omosessualità | La reazione spiazzò tutti (Di sabato 6 marzo 2021) Emma Marrone, cantante e ospite della terza serata del Festival di Sanremo, si è sempre contraddistinta per la sua schiettezza e voce graffiante. Ma vi ricordate quando le diedero della ‘lesbica’? Ecco la verità dietro lo scandalo. Emma Marrone-Political24Emma Marrone, all’anagrafe Emmanuela Marrone, è stata lanciata nel mondo della musica dalla trasmissione ‘Amici‘ di Maria De Filippi, vincendo l’edizione del 2010. Nel 2011 ha partecipato per la prima volta al prestigioso concorso canoro di Sanremo insieme ai Modà con la canzone ‘Arriverà‘, conquistano il secondo posto. L’anno dopo, nel 2021, ha vinto con il brano ‘Non è l’inferno‘. Da quel momento in poi la carriera ... Leggi su political24 (Di sabato 6 marzo 2021), cantante e ospiteterza serata del Festival di Sanremo, si è sempre contraddistinta per la sua schiettezza e voce graffiante. Ma vi ricordate quando le diedero‘lesbica’? Ecco la verità dietro lo-Political24, all’anagrafenuela, è stata lanciata nel mondomusica dalla trasmissione ‘Amici‘ di Maria De Filippi, vincendo l’edizione del 2010. Nel 2011 ha partecipato per la prima volta al prestigioso concorso canoro di Sanremo insieme ai Modà con la canzone ‘Arriverà‘, conquistano il secondo posto. L’anno dopo, nel 2021, ha vinto con il brano ‘Non è l’inferno‘. Da quel momento in poi la carriera ...

