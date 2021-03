ELODIE, il tour “Elodie Live” si sposta a Novembre e aggiunge nuove date (Di sabato 6 marzo 2021) CALENDARIO date AGGIORNATO: Giovedì 04 Novembre 2021 – NAPOLI @Duel Beat NUOVA DATA Sabato 06 Novembre 2021 – ROMA @Teatro Centrale Martedì 09 Novembre 2021 – FIRENZE @ Auditorium Flog NUOVA DATA Giovedì 11 Novembre 2021 – MILANO @Santeria Toscana 31 SOLD OUT Venerdì 12 Novembre 2021 – MILANO @Santeria Toscana 31 Domenica 14 Novembre 2021 – TORINO @Hiroshima Mon Amour NUOVA DATA I biglietti precedentemente acquistati restano validi per le nuove date. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali. Biglietti per le nuove date disponibili su vivoconcerti.it da lunedì 08 marzo ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 6 marzo 2021) CALENDARIOAGGIORNATO: Giovedì 042021 – NAPOLI @Duel Beat NUOVA DATA Sabato 062021 – ROMA @Teatro Centrale Martedì 092021 – FIRENZE @ Auditorium Flog NUOVA DATA Giovedì 112021 – MILANO @Santeria Toscana 31 SOLD OUT Venerdì 122021 – MILANO @Santeria Toscana 31 Domenica 142021 – TORINO @Hiroshima Mon Amour NUOVA DATA I biglietti precedentemente acquistati restano validi per le. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali. Biglietti per ledisponibili su vivoconcerti.it da lunedì 08 marzo ...

