Elisa Isoardi selvaggia | la spallina scende e la luce si accende | è pazzesca – FOTO

(Di sabato 6 marzo 2021)si presenta al suo pubblico dei social in versione femme fatale facendo immediatamente schizzare in alto la temperatura Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) Per un attimo i tantissimi follower che seguonoattraverso il suo profilo Instagram di sicuro non sono riuscita a L'articolo proviene da YesLife.it.

Advertising

Michelle_284 : Gio Evan, l'aforista preferito di Elisa Isoardi. #Sanremo2021 - andrewpassione : Gio Evan mi dispiace ma sarai ricordato per un post di Elisa Isoardi. #Sanremo2021 - max_the_wicked : @balc_anus Per carità. Ma chi sei? Elisa Isoardi? - Frannina : Scusate, sono stati mesi travagliati. Mi spiegate, seriamente, la transizione di Gio Evan da poeta citato nelle cap… - zazoomblog : L’Isola dei Famosi Elisa Isoardi svela un retroscena sui social: il web impazzisce [FOTO] - #L’Isola #Famosi… -

Ultime Notizie dalla rete : Elisa Isoardi

prima de L'Isola parla del suo addio alla Rai: 'non mi hanno trattata maleha rilasciato una lunga intervista sull'ultimo numero del settimanale Oggi prima a di partire per ...accende l'entusiasmo del popolo di Instagram con una bellezza super selvaggia. Lei è già in clima "Wild" e voi? L'ex conduttrice de "La Prova del Cuoco",è pronta a ...Tra i concorrenti della nuova edizione de l’isola dei famosi ci sarà anche Francesca Lodo, ma cosa sappiamo di lei? Scopriamolo insieme.La Confessione di Elisa Isoardi prima della partenza per la quindicesima edizione de L'Isola dei Famosi. Elisa Isoardi si prepara a partire per l’Honduras, dopo aver ufficializzato la sua presenza nel ...