ElettraCity | crowdfunding per il quadriciclo elettrico

(Di sabato 6 marzo 2021) Si chiamail nuovo veicolo ecologico rigorosamente Made in Italy. Ilè un progetto dell’azienda marchigiana Limcar e, potendosi ricaricare con energia solare, risulta totalmente sostenibile e non inquinante. In questi giorni è stato lanciato unallo scopo di raggiungere la quota necessaria per far partire la produzione della vettura green. Finora

Agenzia ANSA

(ANSA) - ROMA, 05 MAR - Ci sono ancora due settimane di tempo per investire su ElettraCity, il quadriciclo solare 100% elettrico e made in Italy ideato e realizzato dalla pmi innovativa marchigiana Limcar. La campagna di equity, ...È online una raccolta fondi per consentire la produzione e la vendita di ElettraCity, il quadriciclo che si ricarica con energia solare.