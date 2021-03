Eleonora Daniele da record | il traguardo di Storie Italiane | “Dai vertici…”

(Di sabato 6 marzo 2021) Il direttore di Rai 1, Stefano Coletta, si è complimentato in diretta conper i risultati ottenuti in questi giorni. Quando c’è Sanremo, ormai è una consuetudine, tutti i programmi Rai della giornata dedicano una porzione del proprio tempo o l’intera trasmissione al Festival della canzone italiana. Questo espediente ha uno scopo duplice: da un lato si catalizza ancora di più l’attenzione del pubblico sul programma evento dell’anno, dall’altro si ottiene visibilità di ritorno da parte di chi è interessato ad approfondimenti su quanto accaduto la sera prima, anticipazioni su quelle che succederà in serata e curiosità sugli artisti e gli ospiti. Sebbene i risultati degli ascolti di quest’anno siano inferiori rispetto a quelli dell’anno passato, Sanremo può contare su dati di tutto rispetto, sia perché la conduzione ...

Rikydesa : Eleonora Daniele capolavoro.mp4 #sanremo2021 - ale_223 : VIDEO DI ELEONORA DANIELE IN 3...2... #sanremo2021 - severusmagiustu : Madre "Stamattina ho visto Noemi da Daniela Daniele, stava proprio bene". Era Eleonora Daniele. Ok. #Sanremo2021 - francamenteeo : b4rb4r4 p4I0mb3llI è l'emblema dell'affrantezza peggio di eleonora daniele PEGGIO DI ELEONORA DANIELE #sanremo2021 - Bizio49029675 : Strano che nessun imitatore abbia provato ad imitare la voce e l'essere scazzato di Eleonora Daniele #storieitaliane

" Faccio ogni mattina due ore di cyclette mentre in televisione guardo Storie Italiane, di Eleonora Daniele" . Questo quanto raccontato da Loredana. Non è di certo un caso il fatto che il conduttore ...