Economia, dati negativi di Confesercenti, crollo del turismo (Di sabato 6 marzo 2021) Giungono dati negativi sull’Economia a causa della pandemia. “Persi 137 miliardi di consumi, di cui 36 per assenza di turisti”. E la fiducia va sempre più giù… ROMA – L’Economia prova a tirarsi su dopo un 2020 a dir poco catastrofico a causa della pandemia. Il Pil è crollato per 183 miliardi. I dati di Confesercenti Nei dodici mesi dell’anno passato, infatti, l’Italia ha dovuto fare i conti con una riduzione dei consumi di 137 miliardi di euro, di cui 36 causa dell’assenza di turisti. Si è tornati ai livelli del 1997. A dirlo è il dossier “Le imprese nella pandemia” della Confesercenti. Nel periodo in questione, hanno perso il lavoro 262 mila autonomi e, senza interventi, rischiano di chiudere 450 mila imprese nel 2021. ... Leggi su newsmondo (Di sabato 6 marzo 2021) Giungonosull’a causa della pandemia. “Persi 137 miliardi di consumi, di cui 36 per assenza di turisti”. E la fiducia va sempre più giù… ROMA – L’prova a tirarsi su dopo un 2020 a dir poco catastrofico a causa della pandemia. Il Pil è crollato per 183 miliardi. IdiNei dodici mesi dell’anno passato, infatti, l’Italia ha dovuto fare i conti con una riduzione dei consumi di 137 miliardi di euro, di cui 36 causa dell’assenza di turisti. Si è tornati ai livelli del 1997. A dirlo è il dossier “Le imprese nella pandemia” della. Nel periodo in questione, hanno perso il lavoro 262 mila autonomi e, senza interventi, rischiano di chiudere 450 mila imprese nel 2021. ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Nel 2020 le famiglie in povertà assoluta sono oltre 2 milioni per un numero complessivo di individui pari a circa… - ilfoglio_it : Ma il M5s non aveva detto di aver sconfitto la povertà? I dati dell'Istat dicono tutt'altro - ilsognomagazine : La #Politica cambia registro, ma la sostanza rimane, e mai come ora l'efficienza e utilità del #UE pare esser messa… - ansa_economia : Borsa: Europa in ordine sparso con Wall Street, Milano +0,45%. Spread sopra quota 106, dati occupazione Usa meglio… - Massimo84478004 : RT @Postfin: @Cartabellotta @borghi_claudio Vivo in Russia, è tutto aperto 24 ore, si va dove meglio si crede a qualsiasi ora, et possibil… -

Ultime Notizie dalla rete : Economia dati Covid: Uil, con cig - 8,7 mld in busta paga nel 2020 Il conto è stato effettuato dal Servizio Lavoro, Coesione e Territorio della UIL elaborando dati Inps. Il primato della maggior perdita delle retribuzioni nette, va alla Lombardia con il 25,5% del ...

Via alla "guerra" sulle pensioni. Spunta "Quota 92": come funziona Secondo i dati dell'Ufficio parlamentare di Bilancio, scegliere Quota 100 può significare perdere dal 5,6%, nel caso in cui l'uscita dal lavoro si anticipi di un anno, fino al 34,7% in caso di uscita ...

Dati personali, proprietà e mercificazione: i nodi delle norme UE Agenda Digitale Vulnerabile e ignorato il Mediterraneo deve entrare nel rilancio del Paese Il nostro Paese beneficia di oltre un terzo di tutta la ricchezza prodotta dai servizi ecosistemici del bacino comune, più del doppio di quanto ricevano Grecia e Spagna ...

Informativa Privacy Gruppo Sesaab ... DEI DATI PERSONALI VERSO PAESI TERZI I Suoi dati personali non saranno traferiti anche in Paesi Terzi, con ciò intendendo paesi non appartenenti all'Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo.

Il conto è stato effettuato dal Servizio Lavoro, Coesione e Territorio della UIL elaborandoInps. Il primato della maggior perdita delle retribuzioni nette, va alla Lombardia con il 25,5% del ...Secondo idell'Ufficio parlamentare di Bilancio, scegliere Quota 100 può significare perdere dal 5,6%, nel caso in cui l'uscita dal lavoro si anticipi di un anno, fino al 34,7% in caso di uscita ...Il nostro Paese beneficia di oltre un terzo di tutta la ricchezza prodotta dai servizi ecosistemici del bacino comune, più del doppio di quanto ricevano Grecia e Spagna ...... DEI DATI PERSONALI VERSO PAESI TERZI I Suoi dati personali non saranno traferiti anche in Paesi Terzi, con ciò intendendo paesi non appartenenti all'Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo.