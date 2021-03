Ecco la Suzuki del campione del mondo Joan Mir

(Di sabato 6 marzo 2021) Sul circuito di Losail, prima della seconda giornata di test, l'ultima squadra a svelare le propria livrea per il Mondiale 2021 è stata la, team che vinto il titolo piloti nel 2020 conMir. Il dettaglio più rilevante su tute e livree è la presenza del logo Monster Energy, nuovo sponsor che rende la moto "più aggressiva" come ha detto Mir. Il maiorchino mantiene il numero 36, ma inserisce sul cupolino un adesivo con il numero 1 mescolato al suo cognome (M1R) per celebrare il titolo piloti conquistato nel 2020. Anche Rins conferma il 42."Questa stagione sarà un thriller, con tanti contendenti al titolo - ha spiegatoMir,in carica -. Anche se ho vinto nel 2020, non mi considero il favorito, perchè credo che dobbiamo lavorare molto per ottenere ancora grandi risultati, l'obiettivo è confermarsi ...

