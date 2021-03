Draghi chiama McKinsey, gli ex ministri Pd Boccia e Provenzano: “Grave”. Fratoianni: “Conte lapidato sulla governance, grottesco” (Di sabato 6 marzo 2021) La scelta del governo Draghi di affidare alla statunitense McKinsey la consulenza per la messa a punto del Recovery plan fa finire l’esecutivo sotto un fuoco incrociato di polemiche. Ed è la prima volta per Mario Draghi. “Con tutto il rispetto per McKinsey, se le notizie uscite oggi fossero vere, sarebbe abbastanza Grave”, dice l’ex ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, esponente del Pd, partito che sostiene fortemente l’esecutivo guidato dall’ex presidente della Bce. Dello stesso tenore il commento di un altro ex ministro del precededente esecutivo, Giuseppe Provenzano: “Un giorno trapela che Draghi ‘il Recovery se lo scrive da solo, e va bè… Oggi che invece ci lavora McKinsey… Un pò di chiarezza? Dobbiamo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 6 marzo 2021) La scelta del governodi affidare alla statunitensela consulenza per la messa a punto del Recovery plan fa finire l’esecutivo sotto un fuoco incrociato di polemiche. Ed è la prima volta per Mario. “Con tutto il rispetto per, se le notizie uscite oggi fossero vere, sarebbe abbastanza”, dice l’ex ministro per gli Affari regionali, Francesco, esponente del Pd, partito che sostiene fortemente l’esecutivo guidato dall’ex presidente della Bce. Dello stesso tenore il commento di un altro ex ministro del precededente esecutivo, Giuseppe: “Un giorno trapela che‘il Recovery se lo scrive da solo, e va bè… Oggi che invece ci lavora… Un pò di chiarezza? Dobbiamo ...

Advertising

StefanoFassina : Il Governo #Draghi chiama ?@McKinsey? per scrittura #RecoveryPlan : i tecnici dei tecnici. No, così proprio non va.… - fattoquotidiano : Draghi chiama McKinsey, gli ex ministri Pd Boccia e Provenzano: “Grave”. Fratoianni: “Conte lapidato sulla governan… - robertopallari1 : RT @StefanoFassina: Il Governo #Draghi chiama ?@McKinsey? per scrittura #RecoveryPlan : i tecnici dei tecnici. No, così proprio non va. Cos… - angeleri_mauro : RT @carlakak: Draghi chiama a redigere il Recovery Plan la Società McKinsay's che collabora abitualmente col regime Saudita che paga a peso… - Marcell03827767 : @Tg3web Dante continua... e Renzi discontinua ad essere una comunità ! Ci ha venduti per 4 denari di debiti persona… -