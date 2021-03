“Dov’è Bugo?”. All’ennesima frecciatina sul caso ‘Morgan’, il cantante sbrocca. Reazione epocale (Di sabato 6 marzo 2021) L’anno scorso Bugo era stato protagonista di una lite con Morgan sul palco di Sanremo. La coppia era stata squalificata perché Morgan aveva cambiato il testo della loro canzone durante l’esibizione. Durante la seconda serata del Festival di Sanremo è andata in onda l’esibizione di Bugo e Morgan ha l’occasione per ricordare un evento che, inutile negarlo, è inciso negli annali della televisione. Il cantante ha pubblicato un video in cui canta la sua personalissima versione di “Sincero”, poi divenuta “Le brutte intenzioni” (“Le brutte intenzioni, la maleducazione, la tua brutta figura di ieri sera, la tua ingratitudine, la tua arroganza, fai ciò che vuoi mettendo i piedi in testa ma tu sai solo coltivare invidia, ringrazia il cielo se sei su questo palco, rispetta chi ti ci ha portato dentro e questo sono io”), la canzone con cui il duo ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 6 marzo 2021) L’anno scorsoera stato protagonista di una lite con Morgan sul palco di Sanremo. La coppia era stata squalificata perché Morgan aveva cambiato il testo della loro canzone durante l’esibizione. Durante la seconda serata del Festival di Sanremo è andata in onda l’esibizione die Morgan ha l’occasione per ricordare un evento che, inutile negarlo, è inciso negli annali della televisione. Ilha pubblicato un video in cui canta la sua personalissima versione di “Sincero”, poi divenuta “Le brutte intenzioni” (“Le brutte intenzioni, la maleducazione, la tua brutta figura di ieri sera, la tua ingratitudine, la tua arroganza, fai ciò che vuoi mettendo i piedi in testa ma tu sai solo coltivare invidia, ringrazia il cielo se sei su questo palco, rispetta chi ti ci ha portato dentro e questo sono io”), la canzone con cui il duo ...

Advertising

FranAltomare : Da dov’è Bugo a dov’è Lodo Guenzi. #Sanremo2021 - smeravld0 : RT @onIouisthebrave: tutti che chiedono bugo dov’è ma mai che chiedessero bugo come stai - arevenclawbitch : RT @onIouisthebrave: tutti che chiedono bugo dov’è ma mai che chiedessero bugo come stai - mesorottaercazz : RT @onIouisthebrave: tutti che chiedono bugo dov’è ma mai che chiedessero bugo come stai - basicleoo : RT @onIouisthebrave: tutti che chiedono bugo dov’è ma mai che chiedessero bugo come stai -

Ultime Notizie dalla rete : Dov’è Bugo «C’è posta per te», un contenitore di tutta la poetica defilippiana Corriere della Sera