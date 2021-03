Dopo Simona Ventura, anche Giovanni Terzi positivo al covid (Di sabato 6 marzo 2021) Dopo Simona Ventura, anche il suo compagno, Giovanni Terzi, è risultato positivo al covid Simona Ventura stasera sarebbe dovuta salire sul palco dell’Ariston e invece a causa del covid non potrà esserci. Simona Ventura che proprio nel 2004 era stata la conduttrice del Festival di Sanremo accanto a Tony Renis. Dal suo profilo Instagram intanto la conduttrice Rai, che dal prossimo 31 marzo vedremo in prima serata su Raiuno con il programma Game of games, augura un in bocca al lupo ad Amadeus e Fiorello. Leggi anche–> ‘Game of games’ con Simona Ventura: posticipata la messa in onda E sempre su Instagram arriva un ... Leggi su 361magazine (Di sabato 6 marzo 2021)il suo compagno,, è risultatoalstasera sarebbe dovuta salire sul palco dell’Ariston e invece a causa delnon potrà esserci.che proprio nel 2004 era stata la conduttrice del Festival di Sanremo accanto a Tony Renis. Dal suo profilo Instagram intanto la conduttrice Rai, che dal prossimo 31 marzo vedremo in prima serata su Raiuno con il programma Game of games, augura un in bocca al lupo ad Amadeus e Fiorello. Leggi–> ‘Game of games’ con: posticipata la messa in onda E sempre su Instagram arriva un ...

Advertising

Aldebaran_4 : @Simona_Manzini @lorepregliasco Non so se ridere o... ridere Il Gov Conte ha mandato alla firma in cdm una bozza ri… - Simona_Manzini : @lorepregliasco Sul nulla no, perché questa società è comunque coinvolta, ma soprattutto dov'è la trasparenza, ques… - simona_01 : E dopo questa tutti: #pierpaolo #prelemi - Nuotomania : Questionedistile - #Senzacategoria #Burdisso Burdisso, record e muro infranto: Federico Burdisso come Simona Quadar… - thomasciaffoni : Io anelo il ritorno di Simona Ventura all'Ariston, ma anche il buon Cattelan potrebbe essere un nome da spendere… -