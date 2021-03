Domenica In, anticipazioni 7 Marzo: Mara Venier sarà in diretta da Sanremo (Di sabato 6 marzo 2021) Domenica 7 Marzo 2021 andrà in onda su Rai 1 una nuova puntata di Domenica In. Lo show Domenicale condotto da Mara Venir andrà in onda dal Teatro Ariston di Sanremo come succede ogni anno dopo la chiusura del Festiva della Musica Italiana. I telespettatori però dovranno fare attenzione perchè l'appuntamento è stato posticipato e quindi la puntata andrà in onda alle 15.35 invece che alle 14.00 come di consueto. Domenica In sarà in diretta da Sanremo La nuova puntata di Domenica In andrà in onda Domenica 7 Marzo 2021. Mara Venier condurrà uno show imperdibile in diretta dal Teatro Ariston di Saremo. Come ogni anno ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 6 marzo 2021)2021 andrà in onda su Rai 1 una nuova puntata diIn. Lo showle condotto daVenir andrà in onda dal Teatro Ariston dicome succede ogni anno dopo la chiusura del Festiva della Musica Italiana. I telespettatori però dovranno fare attenzione perchè l'appuntamento è stato posticipato e quindi la puntata andrà in onda alle 15.35 invece che alle 14.00 come di consueto.InindaLa nuova puntata diIn andrà in onda2021.condurrà uno show imperdibile indal Teatro Ariston di Saremo. Come ogni anno ...

