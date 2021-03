Disturbi psicosomatici: cosa sono e cosa fare (Di sabato 6 marzo 2021) cosa sono i Disturbi psicosomatici I Disturbi psicosomatici sono Disturbi che affliggono il corpo e riguardano la psiche, partono dalla nostra sfera emozionale. Di fatto sono grandi segnali che ci indicano come stiamo davvero. Se calcoliamo che l’intestino rappresenta il nostro “secondo cervello” e che si tratta del deposito di tutte le nostre emozioni, comprendiamo che molti Disturbi gastrointestinali sono di orgine psicologica. Le emozioni si vanno a sedimentare e hanno bisogno di un loro tempo per essere metabolizzate e digerite, proprio come se si trattasse di cibo. Quel che non riusciamo a esprimere, quel che vorremmo dire, quel che teniamo dentro passa comunque per il corpo. ... Leggi su dilei (Di sabato 6 marzo 2021)che affliggono il corpo e riguardano la psiche, partono dalla nostra sfera emozionale. Di fattograndi segnali che ci indicano come stiamo davvero. Se calcoliamo che l’intestino rappresenta il nostro “secondo cervello” e che si tratta del deposito di tutte le nostre emozioni, comprendiamo che moltigastrointestinalidi orgine psicologica. Le emozioni si vanno a sedimentare e hanno bisogno di un loro tempo per essere metabolizzate e digerite, proprio come se si trattasse di cibo. Quel che non riusciamo a esprimere, quel che vorremmo dire, quel che teniamo dentro passa comunque per il corpo. ...

