“Direttore d’orchestra | non direttrice” La Venezi a Sanremo contro il politicamente corretto

Roma, 6 mar – "Chiamatemi Direttore d'orchestra, è questo il nome del mio lavoro": così ieri a Sanremo Beatrice Venezi respinge il politicamente corretto nel bel mezzo di un Festival orientato verso temi molto in voga come parità di genere e diritti Lgbt. Neanche a dirlo, la presa di posizione della giovane pianista e Direttore d'orchestra, ieri sul palco dell'Ariston nelle vesti di co-conduttrice, ha scatenato polemiche a non finire, con la "Conferenza delle donne democratiche-Toscana" che ha addirittura chiesto alla Venezi di scusarsi per l'affronto.

