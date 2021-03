Diletta Leotta a bordo campo sorride e i fan sono come in paradiso. Stupenda – FOTO (Di sabato 6 marzo 2021) La meravigliosa conduttrice televisiva e radiofonica condivide con i suoi 7,6 milioni di followers un video sulle IG stories. Diletta Leotta (Instagram) La Leotta ha i capelli mossi e sciolti, un sorriso paradisiaco e indossa un outfit da urlo: si intravede un giacchetto con la pelliccia e un maglioncino bianco a collo alto. Nel video, L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di sabato 6 marzo 2021) La meravigliosa conduttrice televisiva e radiofonica condivide con i suoi 7,6 milioni di followers un video sulle IG stories.(Instagram) Laha i capelli mossi e sciolti, un sorriso paradisiaco e indossa un outfit da urlo: si intravede un giacchetto con la pelliccia e un maglioncino bianco a collo alto. Nel video, L'articolo proviene da YesLife.it.

Advertising

VannaiolaGabry : RT @MrsIdontknow24: 'Neanche, non lo so, Diletta Leotta e Ian Kaiman' FIORELLO AHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAH #Sanremo2021 - fabianaforieri : RT @AlbertoFuschi: Amadeus e Fiorello “Noi come Diletta Leotta e Can Yaman (Yan Caiman ??)” #Sanremo2021 #sanremo21 #canyaman - caro2_carol : RT @AlbertoFuschi: Amadeus e Fiorello “Noi come Diletta Leotta e Can Yaman (Yan Caiman ??)” #Sanremo2021 #sanremo21 #canyaman - eiffel00354802 : RT @meleonoray: PERSINO FIORELLO HA DETTO CHE NEANCHE DILETTA LEOTTA E CAN YAMAN SI GUARDANO COME LUI E AMADEUS LO AMOOOO #sençalkapimi •… - Lana16121 : RT @M0NIETTA: @divinity_es Diletta Leotta a 12 anni. Una bambina, già bellissima. Diletta Leotta nel 2016, a 24 anni: stupenda. Avete scelt… -