ROMA - dopo tanto tempo dall'ultima volta, Amadou Diawara ha vissuto una settimana da protagonista e in totale serenità. Merito della sua ottima prestazione contro la Fiorentina, culminata con il gol vittoria a due minuti dalla fine del match.

Ultime Notizie dalla rete : Diawara posto Diawara, ok il posto è tuo. Ecco come è rinato dopo un anno da incubo ROMA - Dopo tanto tempo dall'ultima volta, Amadou Diawara ha vissuto una settimana da protagonista e in totale serenità. Merito della sua ottima prestazione contro la Fiorentina, culminata con il gol vittoria a due minuti dalla fine del match. Merito ...

Probabili formazioni Serie A della 26giornata: ultime news dai campi Tegola non da poco per Fonseca che con il Genoa schiererà Diawara al fianco di Villar. In difesa si ... Sulla destra Karsdorp torna a riprendersi un posto da titolare. Ancora out Edin Dzeko. Genoa, un ...

Fiorentina-Roma 1-2, gol e highlights. Decide Diawara al 90', Fonseca torna a vincere Sky Sport LAROMA24 47 ore fa Amadou si è portato avanti con il lavoro e, con un gol segnato a due minuti dalla fine ma convalidato solo con la Var a tempo scaduto, ha dato alla squadra tre punti d’oro nella corsa al posto in… Leg ...

Senza Veretout è Diawara-Villar Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – L’emergenza continua in casa Roma. Fonseca ha perso anche Veretout e, come risulta dagli esami fatti ieri a Villa Stuart, il francese ha rimediato una lesione musc ...

