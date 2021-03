Advertising

sulsitodisimone : Delpini: 'Alzerò il grido della protesta contro ogni uomo che percuote una donna' - PavanelloMa : RT @chiesadimilano: #8marzo #Delpini «Alzerò il grido della protesta contro ogni uomo che percuote una #donna». Messaggio dell'Arcivescovo… - davideormellese : RT @chiesadimilano: #8marzo #Delpini «Alzerò il grido della protesta contro ogni uomo che percuote una #donna». Messaggio dell'Arcivescovo… - pinonardi1 : RT @chiesadimilano: #8marzo #Delpini «Alzerò il grido della protesta contro ogni uomo che percuote una #donna». Messaggio dell'Arcivescovo… - chiesadimilano : #8marzo #Delpini «Alzerò il grido della protesta contro ogni uomo che percuote una #donna». Messaggio dell'Arcivesc… -

Ultime Notizie dalla rete : Delpini Alzerò il

: 'grido della protesta contro ogni uomo che percuote una ...grido della protesta contro ogni uomo che percuote una donna, per ogni casa corrotta a prigione, per ogni donna usata come oggetto". L'Arcivescovo di Milano, Mario, in vista della ...