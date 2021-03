Delitto Faenza: l’ex marito di Ilenia non accettava il nuovo amore (Di sabato 6 marzo 2021) Avevano annunciato a dicembre di volersi sposare, Ilenia e Stefano, ma il loro sogno è stato brutalmente interrotto dall’omicidio di Ilenia. Avevano dato il lieto annuncio su Facebook, pubblicando le foto delle fedi e, riferiscono persone a loro vicine, volevano provare ad avere un figlio. Ieri, a Quarto Grado, si è tornati a parlare dell’omicidio, ed emerge ora una ulteriore verità. Pare, infatti, che l’ira dell’ex marito Claudio Nanni possa essere scaturita dalla gelosia. L’uomo, che era già ai ferri corti con Ilenia per questioni di denaro, potrebbe essersi infastidito per questa notizia e aver dunque progettato l’omicidio su commissione. Ovviamente, si parla solamente di ipotesi che sono attualmente a lavoro sulle indagini. Claudio Nanni è stato arrestato giorni fa, insieme al suo presunto ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 6 marzo 2021) Avevano annunciato a dicembre di volersi sposare,e Stefano, ma il loro sogno è stato brutalmente interrotto dall’omicidio di. Avevano dato il lieto annuncio su Facebook, pubblicando le foto delle fedi e, riferiscono persone a loro vicine, volevano provare ad avere un figlio. Ieri, a Quarto Grado, si è tornati a parlare dell’omicidio, ed emerge ora una ulteriore verità. Pare, infatti, che l’ira delClaudio Nanni possa essere scaturita dalla gelosia. L’uomo, che era già ai ferri corti conper questioni di denaro, potrebbe essersi infastidito per questa notizia e aver dunque progettato l’omicidio su commissione. Ovviamente, si parla solamente di ipotesi che sono attualmente a lavoro sulle indagini. Claudio Nanni è stato arrestato giorni fa, insieme al suo presunto ...

Advertising

poliziadistato : #3marzo Omicidio #IleniaFabbri, #Squadramobile Ravenna e #Sco indagano 2 uomini. Sono ex marito e un suo conoscent… - QuotidianPost : Delitto Faenza: l’ex marito di Ilenia non accettava il nuovo amore - RovvenoC : Omicidio Faenza #non mi stupirei L implicazione di un’altro familiare delitto Ilenia #in linea #non c’è limite al peggio ?? - Noemithestar : Delitto Faenza, si segue la pista dei soldi: a casa del presunto killer trovati 2.200 euro - infoitinterno : Delitto di Faenza, quei 2.200 euro sequestrati in casa del presunto killer di Ilenia Fabbri -