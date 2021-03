Decreto Sostegno, ecco i nuovi bonus (Di sabato 6 marzo 2021) Dovrebbe arrivare in Consiglio dei ministri mercoledì o giovedì della prossima settimana, ci sono sul piatto 32 miliardi ottenuti dallo scostamento di ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 6 marzo 2021) Dovrebbe arrivare in Consiglio dei ministri mercoledì o giovedì della prossima settimana, ci sono sul piatto 32 miliardi ottenuti dallo scostamento di ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Le scadenze per i versamenti legati alle cartelle esattoriali sono sospesi fino al 30 aprile ma dal 1 marzo riparte… - Confcommercio : #DecretoSostegno: occorrono ristori adeguati e tempestivi. Superare il sistema dei codici ATECO, senza introdurre t… - petergomezblog : Il governo rinvia gli aiuti, stando alla bozza del decreto, fino ad aprile. Ristoratori e negozianti in attesa: “L’… - zazoomblog : Governo Draghi addio al Ristori 5: arriva il dl Sostegno: cosa cambia e cosa no con il nuovo decreto - #Governo… - infoiteconomia : Decreto Sostegno | rottamazione delle cartelle esattoriali -