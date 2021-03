De Martino Biagio Izzo e Paolantoni commentano Sanremo da casa: il video esilarante (Di sabato 6 marzo 2021) Stefano De Martino – Solonotizie24Il Festival di Sanremo 2021 sta riscuotendo un grandissimo successo, giunto ormai alla fine… ma ecco che in casa De Martino viene messo in scena un altro Sanremo, in chiave ironica ed esilarante. Insieme allo showman siciliano anche Biagio Izzo e Francesco Paolantoni. Stefano De Martino è stato annoverato uno tra i nastri nascenti della televisione italiana e, non a caso, il programma di Tutto è possibile ereditato da Amadeus, attualmente sul palco dell’Ariston, è diventato un grandissimo successo, complice anche la presenza di super ospiti in capaci di mettersi in gioco nello show. Quanto detto, comunque sia, ha fatto in modo che il ballerino e conduttore instaurasse ... Leggi su solonotizie24 (Di sabato 6 marzo 2021) Stefano De– Solonotizie24Il Festival di2021 sta riscuotendo un grandissimo successo, giunto ormai alla fine… ma ecco che inDeviene messo in scena un altro, in chiave ironica ed. Insieme allo showman siciliano anchee Francesco. Stefano Deè stato annoverato uno tra i nastri nascenti della televisione italiana e, non a caso, il programma di Tutto è possibile ereditato da Amadeus, attualmente sul palco dell’Ariston, è diventato un grandissimo successo, complice anche la presenza di super ospiti in capaci di mettersi in gioco nello show. Quanto detto, comunque sia, ha fatto in modo che il ballerino e conduttore instaurasse ...

gioosw : ok, lo dico, per un festival io amerei vedere stefano de martino condurre (magari con biagio izzo come il ‘fiorello’ della situazione) - Dorise88C : RT @eliscrivecose: Le stories di Step De Martino che guardava Sanremo con Paolantoni e Biagio Izzo vita cuore battito - Iightsfading : RT @eliscrivecose: Le stories di Step De Martino che guardava Sanremo con Paolantoni e Biagio Izzo vita cuore battito - ginevrabanti : RT @eliscrivecose: Le stories di Step De Martino che guardava Sanremo con Paolantoni e Biagio Izzo vita cuore battito - wayanderlust : RT @eliscrivecose: Le stories di Step De Martino che guardava Sanremo con Paolantoni e Biagio Izzo vita cuore battito -