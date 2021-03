De Luca | variante inglese e irresponsabili | il mix micidiale della zona rossa

Advertising

infoitinterno : De Luca: “Variante inglese estremamente pericolosa e aggressiva” - salernonotizie : De Luca: “Variante inglese estremamente pericolosa e aggressiva” - PaolaToogoodxme : @sempreciro Anche parte delle Marche: 2 province. Ancona e Macerata. E non c’è De Luca ma un amico. In un paio di… - infoitinterno : Covid, De Luca: “Variante inglese estremamente pericolosa e aggressiva, colpisce i giovani” - occhio_notizie : Campania zona rossa, De Luca: “Variante inglese estremamente aggressiva, colpisce i giovani” -

Ultime Notizie dalla rete : Luca variante

...dalla stessa Regione di passare in zona rossa e alle critiche avanzate dal governatore Deai ... anche perché la cosiddettainglese del virus, ormai largamente maggioritaria, pur non ...Il sindaco, Marianna Hofer, non si nasconde dietro un dito: Purtroppo si tratta diinglese,... Il cui sindacoPierobon si dimostra agguerrito: Ho spiegato con un video ai miei cittadini la ...Giro di vite sulle classi con un monitoraggio quotidiano. I sindaci: «Siamo già rossi, forse meglio chiudere prima» ...L’incidenza del contagio, in sette giorni, è arrivata a 228,9 ogni 100 mila abitanti in Campania; i nuovi casi segnalati nella settimana sono 13.040 ...