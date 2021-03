Dayane Mello parla del rapporto rovinato con Rosalinda “Lei è molto fredda”

Leggi su biccy

(Di sabato 6 marzo 2021)è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo ed ha ripercorso il suo lungo percorso dentro la casa del GF Vip. Dall’amicizia speciale conCannavò, al legame con Samantha De Grenet , fino al grave lutto subito poco prima della finale, la modella ha ricordato tutto quello che ha vissuto nel reality. “Il legame più forte che ho avuto nella casa? non c’è stata solo una persona. Ovviamenteè stata il mio pilastro e la mia forza, ci siamo scelte. Però è stata un’amiciziaaltalenante. Siamo due caratteridiversi e abbiamo approcci opposti. Tra noi c’è stata un’amiciziaforte. Non sono lesbica, però ho fatto molte esperienze, non voglio etichette. I primi due mesi il sentimento conera forte, però ...