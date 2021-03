Dante, Franceschini: “Per il Dantedì lettura di Benigni al Quirinale” (Di sabato 6 marzo 2021) ROMA – “Il 25 marzo, giorno del Dantedì, ci sarà’ un evento simbolico: la lettura di un canto della Divina Commedia di Roberto Benigni al Quirinale, alla presenza del presidente della Repubblica. La lettura sarà trasmessa in diretta Rai”. Lo ha annunciato il ministro della Cultura, Dario Franceschini, durante la presentazione delle iniziative per le celebrazioni dei settecento anni dalla morte di Dante Alighieri e degli eventi in programma per il prossimo Dantedì, istituito lo scorso anno ogni 25 marzo dalla Presidenza del Consiglio. Leggi su dire (Di sabato 6 marzo 2021) ROMA – “Il 25 marzo, giorno del Dantedì, ci sarà’ un evento simbolico: la lettura di un canto della Divina Commedia di Roberto Benigni al Quirinale, alla presenza del presidente della Repubblica. La lettura sarà trasmessa in diretta Rai”. Lo ha annunciato il ministro della Cultura, Dario Franceschini, durante la presentazione delle iniziative per le celebrazioni dei settecento anni dalla morte di Dante Alighieri e degli eventi in programma per il prossimo Dantedì, istituito lo scorso anno ogni 25 marzo dalla Presidenza del Consiglio.

Advertising

PaganoAlexander : RT @Tg3web: Si terrà il prossimo 25 marzo il 'Dantedì'. Tante le iniziative in tutta Italia, annunciate dal ministro della cultura Francesc… - idiblue2 : RT @Tg3web: Si terrà il prossimo 25 marzo il 'Dantedì'. Tante le iniziative in tutta Italia, annunciate dal ministro della cultura Francesc… - Tg3web : Si terrà il prossimo 25 marzo il 'Dantedì'. Tante le iniziative in tutta Italia, annunciate dal ministro della cult… - TV7Benevento : **Dante: Franceschini, 'Anche al tempo del Covid ci aiuta a sentirci nazione**... - infoitinterno : Cultura, Franceschini: Dante ci aiuta anche oggi a sentirci comunità -