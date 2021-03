Dante, ecco le celebrazioni per i 700 anni dalla morte. Franceschini: “Rappresenta l’identità nazionale nata ben prima dello Stato Italiano” (Di sabato 6 marzo 2021) Ufficialmente sarà Roberto Benigni ad aprire l’anno Dantesco il prossimo 25 marzo (Dantedì) con la lettura di un canto della Divina Commedia, alle 19.15 in diretta da Quirinale e alla presenza del Presidente Mattarella. E altrettanto ufficialmente, a fine anno, sarà il maestro Riccardo Muti a chiuderlo con tre concerti da Verona, Ravenna e Firenze, le tre città Dantesche per eccellenza. Questa mattina il Ministro della cultura, Dario Franceschini, ha partecipato alla video conferenza stampa per la presentazione delle principali iniziative per le celebrazioni dei settecento anni dalla morte di Dante Alighieri e degli eventi in programma per il prossimo Dantedì, istituito lo scorso anno ogni 25 marzo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 6 marzo 2021) Ufficialmente sarà Roberto Benigni ad aprire l’annosco il prossimo 25 marzo (dì) con la lettura di un canto della Divina Commedia, alle 19.15 in diretta da Quirinale e alla presenza del Presidente Mattarella. E altrettanto ufficialmente, a fine anno, sarà il maestro Riccardo Muti a chiuderlo con tre concerti da Verona, Ravenna e Firenze, le tre cittàsche per eccellenza. Questa mattina il Ministro della cultura, Dario, ha partecipato alla video conferenza stampa per la presentazione delle principali iniziative per ledei settecentodiAlighieri e degli eventi in programma per il prossimodì, istituito lo scorso anno ogni 25 marzo ...

Advertising

Alessan28695699 : RT @art_it1: Ricorre nel 2021 il settimo centenario della morte di #Dante. Ecco a voi il ritratto di Dante Alighieri realizzato nel 1495 d… - BeatriceBasso6 : RT @art_it1: Ricorre nel 2021 il settimo centenario della morte di #Dante. Ecco a voi il ritratto di Dante Alighieri realizzato nel 1495 d… - art_it1 : Ricorre nel 2021 il settimo centenario della morte di #Dante. Ecco a voi il ritratto di Dante Alighieri realizzato… - LeBimbeDiUPAS : RT @holdfannie: avete presente quando Dante sviene perché non sa come finire i canti? ecco a #upas uguale, fanno ?????? ferri e lara quando no… - holdfannie : avete presente quando Dante sviene perché non sa come finire i canti? ecco a #upas uguale, fanno ?????? ferri e lara q… -