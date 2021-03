Da lunedì la Campania in zona rossa (Di sabato 6 marzo 2021) Il presidente della Regione se la prende con chi dovrebbe controllare: 'Avevamo le spiagge gremite, sembrava ferragosto nell'assoluta mancanza di controlli' Leggi su tg.la7 (Di sabato 6 marzo 2021) Il presidente della Regione se la prende con chi dovrebbe controllare: 'Avevamo le spiagge gremite, sembrava ferragosto nell'assoluta mancanza di controlli'

Da lunedì la Campania in zona rossa Il presidente della Regione se la prende con chi dovrebbe controllare: 'Avevamo le spiagge gremite, sembrava ferragosto nell'assoluta mancanza di controlli'

In vigore il nuovo Dpcm. Da lunedì alcune Regioni cambiano colore Campania e Romagna rosse, Lombardia arancione rinforzato La Campania e la Romagna passano in zona rossa da lunedì 8 marzo. Il governatore campano De Luca aveva già lanciato l'allarme: 'Siamo ormai in zona rossa'

Il presidente della Regione se la prende con chi dovrebbe controllare: 'Avevamo le spiagge gremite, sembrava ferragosto nell'assoluta mancanza di controlli' La Campania e la Romagna passano in zona rossa da lunedì 8 marzo. Il governatore campano De Luca aveva già lanciato l'allarme: 'Siamo ormai in zona rossa'