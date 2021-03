Crotone Torino, i convocati di Nicola: out Belotti e Nkoulou. C’è Baselli (Di sabato 6 marzo 2021) Davide Nicola ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per la sfida di domani pomeriggio contro il Crotone. Le sue parole Davide Nicola ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per la sfida di domani pomeriggio contro il Crotone. Ci sono Daniele Baselli, Alessandro Buongiorno e Nicola Murru. Out Belotti, Bremer, Nkoulou, Singo e Linetty. Portieri: Milinkovic-savic, Sirigu, Ujkani Difensori: Ansaldi, Buongiorno, Ferigra, Izzo, Lyanco, Murru, Rodriguez, Vojvoda Centrocampisti: Baselli, Gojak, Greco (Numero Di Maglia 91), Horvath, Kryeziu, Lukic, Mandragora, Rincon Attaccanti: Bonazzoli, Sanabria, Verdi, Zaza Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 6 marzo 2021) Davideha diramato l’elenco dei giocatoriper la sfida di domani pomeriggio contro il. Le sue parole Davideha diramato l’elenco dei giocatoriper la sfida di domani pomeriggio contro il. Ci sono Daniele, Alessandro Buongiorno eMurru. Out, Bremer,, Singo e Linetty. Portieri: Milinkovic-savic, Sirigu, Ujkani Difensori: Ansaldi, Buongiorno, Ferigra, Izzo, Lyanco, Murru, Rodriguez, Vojvoda Centrocampisti:, Gojak, Greco (Numero Di Maglia 91), Horvath, Kryeziu, Lukic, Mandragora, Rincon Attaccanti: Bonazzoli, Sanabria, Verdi, Zaza Leggi su Calcionews24.com

Advertising

pronosti_calcio : Pronostico Crotone-Torino 7 Marzo 2021: 26ª Giornata di Serie A - Toro_News : ?? | PROBABILI FORMAZIONI Le probabili scelte di #Nicola per la trasferta di #Crotone: #Bonazzoli favorito su… - 1mmafan1 : @il_j4ck Torino crotone bro - infoitsport : Torino, il mal di secondo tempo è attenuato. Il Crotone è un colabrodo - infoitsport : Crotone-Torino, i convocati: ci sono Baselli, Buongiorno e Murru, out in 5 -