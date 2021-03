Cristiano Malgioglio | sapete che cosa faceva prima di diventare famoso? Non lo immaginereste

(Di sabato 6 marzo 2021)cheil famosissimodi? Da non credere! Incredibiledi(fonte Instagram)è uno dei parolieri e showman più celebri del panorama televisivo italiano. Noto per aver scritto i testi delle canzoni di artisti del calibro di Pupo, Raffaella Carrà e tanti altri,è anche uno showman di tutto rispetto. Sempre originale e mai banale, ha conquistato tutti con la sua irriverente simpatia e i suoi look sempre sopra le righe. Oggi ...

Advertising

013Marino : @la_gaudino è stato Cristiano....Malgioglio?? - GraceKe2426485 : Cristiano Malgioglio che dedica un post a Gaia facendole i complimenti. É una grande vittoria, Gaietta te lo meriti… - mafaisulseri0_ : RT @voltoincognito: che il mondo riparta da cristiano malgioglio - Marco45218789 : @VanessaT_82 Cristiano Malgioglio ti ha chiesto di partecipare nel suo nuovo video ? - LoryBorre98 : RT @parkinglots133: Alexa play SBUCCIAMI by Cristiano Malgioglio #tzvip -

Ultime Notizie dalla rete : Cristiano Malgioglio

Altranotizia

Sembra proprio che aquell'abito di Achille Lauro non sia piaciuto affatto. O meglio: tutt potrebbe essere un film già visto. E cala il gelo. 'Sei arrivato in ritardo con quell'abito, l'avevo già ...' Achille Lauro , sei arrivato in ritardo':tuona. E lascia tutti, di nuovo, senza parole. Dopo l'esibizione di Achille Lauro, che con i suoi quadri sta facendo discutere il Festival di Sanremo , Malgy rispolvera una foto ...Aiello: 4,5 Un look total black a metà tra Achille Lauro e Cristiano Malgioglio. Aiello sembrerebbe avere rubato lo zainetto di piume utilizzato da Fiorello nelle precedenti serate ed averlo attaccato ...Sembra proprio che a Cristiano Malgioglio quell'abito di Achille Lauro non sia piaciuto affatto. O meglio: tutt potrebbe essere un film già visto. E cala il gelo. "Sei arrivato in ritardo con quell'ab ...