Crisi Pd, Grillo: "Mi propongo come segretario del Partito democratico elevato (Di sabato 6 marzo 2021) Roma - "Io vi invito, se mi invitate vengo, faccio il segretario , vi ripeto, del Partito democratico elevato , ci mettiamo 2050 nel simbolo, io ci sto un anno, un annetto, Conte sta di là un annetto, ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 6 marzo 2021) Roma - "Io vi invito, se mi invitate vengo, faccio il, vi ripeto, del, ci mettiamo 2050 nel simbolo, io ci sto un anno, un annetto, Conte sta di là un annetto, ...

Advertising

MimidiRosa1 : @margore6 @beppe_grillo Non è una crisi passeggera, ergo non puoi pensare a domani e al condominio. C'è un paese, u… - margore6 : @beppe_grillo beppe non si vincono le elezioni mettendo 2050 nel simbolo,alla gente interessa il presente,soprattut… - olivieropdp : Quando mi chiedevano : 'perché ti occupi di Beppe #Grillo? Il #M5S è politicamente finito!“ ?????? i suoi alti e bassi… - Bonaria35306402 : Ha lavato i panni sporchi su Facebook umiliando il suo partito ,avvisando Grillo e Conte invece della sua segret… - GianlucaDiMai10 : @beppe_grillo In ogni crisi c'è l' opportunità di crescere..... In 3 anni stiamo cambiando tutti i tasselli Siamo i… -