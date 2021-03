Cremona, vaccino anti Covid ai volontari di Protezione Civile (Di sabato 6 marzo 2021) Cremona - Le operazioni di vaccinazione dei volontari di Protezione Civile sono partite. "Sono iniziate le operazioni di vaccinazione per i volontari di Protezione Civile - ha precisato il Presidente ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 6 marzo 2021)- Le operazioni di vaccinazione deidisono partite. "Sono iniziate le operazioni di vaccinazione per idi- ha precisato il Presidente ...

profmanontroppo : Padre 80enne cardiopatico della collega mandato a fare il vaccino a Cremona. Da Mantova. Ok, mi preparo ad andare a Novosibirsk. - 56Magnus : @MediasetTgcom24 Da non sottovalutare l’andamento in crescita dei pendolari provenienti da Piacenza, Cremona e Pavia... senza vaccino. - bencimar : Banco di prova per i poteri di SuperMario #draghi #governo #covid #vaccino - Rita5019 : @fattoquotidiano Balle ,a Cremona dove abito io fatto vaccino agli 80enni,... informatevi -

Ultime Notizie dalla rete : Cremona vaccino Cremona, vaccino anti Covid ai volontari di Protezione Civile Per quanto concerne l'Asst di Cremona stanno procedendo in questi giorni a vaccinare i Volontari ed i funzionari di P. C. presso il punto vaccinale cremonese e poi nel nuovo hub, mentre a ...

Vaccini: ritardi, caos e categorie a rischio Non va tutto bene Ma in provincia di Cremona questo riguarda solo i residenti nel comune di Soncino, e non altri ed è ... Quantomeno questa è la speranza di tanti che attendono il vaccino per tornare a vivere una vita ...

Cremona, vaccino anti Covid ai volontari di Protezione Civile IL GIORNO Cremona, vaccino anti Covid ai volontari di Protezione Civile Il presidente della Provincia Signoroni: "In questo modo possiamo procedere e continuare a garantire, con una miglior sicurezza, le tante azioni di supporto alla popolazione" ...

Istat, nel 2020 a Brescia decessi saliti del 40%: 4.800 in più degli altri anni In 1.683 casi il Covid non è causa ufficiale ma indiretta: con gli ospedali al collasso trascurati tanti altri malati ...

