Covid Usa, ok dal Senato al piano da 1.900 miliardi di dollari (Di sabato 6 marzo 2021) Il Senato Usa ha approvato il nuovo maxipiano di aiuti Covid da 1900 miliardi di dollari. A favore i 50 democratici, contro i repubblicani (49, uno era assente). Ora il provvedimento torna alla Camera ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 6 marzo 2021) IlUsa ha approvato il nuovo maxidi aiutida 1900di. A favore i 50 democratici, contro i repubblicani (49, uno era assente). Ora il provvedimento torna alla Camera ...

Usa, vaccinati contro il Covid oranghi e bonobo la Repubblica Usa: il Senato approva il piano di salvataggio da 1.900 miliardi di dollari voluto da Biden Il Senato degli Stati Uniti ha approvato con 50 voti a favore e 49 contrari il piano di salvataggio dell'economia da 1.900 miliardi di ...

Roma, inaugurato un hub vaccinale alla stazione Termini E’ stato inaugurato alla presenza del presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti il nuovo hub regionale di vaccinazione anti-Covid della Asl Roma 1 allestito dalla Croce Rossa Italiana alla staz ...

