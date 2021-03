Covid, una nuova variante scoperta a Varese: “È rarissima. Finora un solo altro caso riscontrato in Thailandia” (Di sabato 6 marzo 2021) Una rarissima variante del virus SarsCov2 è stata identificata dal laboratorio di Microbiologia dell’Asst Sette Laghi, in provincia di Varese, di cui un solo analogo caso al mondo è stato già individuato in Thailandia. Questa variante, come reso noto dal Asst a seguito delle analisi dei ricercatori guidati dal professor Fabrizio Maggi, si differenzia nel sequenziamento dell’intera proteina spike, quella parte del SarsCov2 che prende contatto con le cellule da invadere. La scoperta è stata poi confermata dai medici del San Raffaele di Milano che, in poco tempo, hanno amplificato e ricostruito l’intero genoma del virus. Se la variante non sembra avere caratteristiche che inficino l’efficacia dei vaccini, mostra mutazioni genetiche tutte ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 6 marzo 2021) Unadel virus SarsCov2 è stata identificata dal laboratorio di Microbiologia dell’Asst Sette Laghi, in provincia di, di cui unanalogoal mondo è stato già individuato in. Questa, come reso noto dal Asst a seguito delle analisi dei ricercatori guidati dal professor Fabrizio Maggi, si differenzia nel sequenziamento dell’intera proteina spike, quella parte del SarsCov2 che prende contatto con le cellule da invadere. Laè stata poi confermata dai medici del San Raffaele di Milano che, in poco tempo, hanno amplificato e ricostruito l’intero genoma del virus. Se lanon sembra avere caratteristiche che inficino l’efficacia dei vaccini, mostra mutazioni genetiche tutte ...

Advertising

repubblica : Conseguenze del Covid: i danni di palestre e piscine chiuse: Non muoversi ci sta imponendo un prezzo altissimo in t… - amnestyitalia : Un operatore sanitario muore di Covid-19 ogni 30 minuti. Una tragedia e un'ingiustizia: il personale sanitario lott… - capuanogio : La Polizia di Milano, grazie alla visione di immagini e video, ha identificato e sanzionato i primi tifosi di… - marinellafly12 : RT @fattoquotidiano: Covid, una nuova variante scoperta a Varese: “È rarissima. Finora un solo altro caso riscontrato in Thailandia” https:… - tempoweb : Scoperta una nuova variante rarissima in un laboratorio italiano #covid #coronavirus #varese #iltempoquotidiano… -