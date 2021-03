Covid | ultime notizie Campania in zona rossa | Veneto e Friuli Venezia Giulia in arancione

Leggi su tpi

(Di sabato 6 marzo 2021), ledi oggi (6 marzo 2021) in Italia e nel mondoOGGI – Oggi, sabato 6 marzo 2021, entra in vigore in Italia il nuovo Dpcm sulle restrizioni contro il-19 Cosa prevede. La situazione epidemiologica è in peggioramento, l’indice Rt nazionale è salito a 1,06 e da lunedì in quattro regioni e due province entreranno in vigore misure più rigide: lae le province marchigiane di Macerata e Ancone passeranno dall’al rosso;, attualmente gialle, entreranno inscuro per il Piemonte). Intanto prosegue a rilento ...