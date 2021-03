Covid Toscana, ordinanza Giani: scuole chiuse in 40 comuni (Di sabato 6 marzo 2021) (Adnkronos) - scuole chiuse in Toscana per Covid. Da lunedì 8 marzo e per tutta la prossima settimana, le scuole di 40 dei 273 comuni della regione rimarranno chiuse. E' quanto disciplinato con ordinanze dal presidente della Regione, Eugenio Giani, a seguito della sessione di lavoro con il il comitato toscano per l'emergenza e la prevenzione scolastica (Ceps), conclusa in nottata con i sindaci dei territori interessati. E' prevista la “sospensione delle attività dei servizi educativi dell'infanzia, mentre le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgeranno esclusivamente con modalità a distanza”. “Nella zona rossa, come nel caso dei 20 comuni della provincia di Pistoia, la chiusura è ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 6 marzo 2021) (Adnkronos) -inper. Da lunedì 8 marzo e per tutta la prossima settimana, ledi 40 dei 273della regione rimarranno. E' quanto disciplinato con ordinanze dal presidente della Regione, Eugenio, a seguito della sessione di lavoro con il il comitato toscano per l'emergenza e la prevenzione scolastica (Ceps), conclusa in nottata con i sindaci dei territori interessati. E' prevista la “sospensione delle attività dei servizi educativi dell'infanzia, mentre le attività scolastiche e didattiche delledi ogni ordine e grado si svolgeranno esclusivamente con modalità a distanza”. “Nella zona rossa, come nel caso dei 20della provincia di Pistoia, la chiusura è ...

