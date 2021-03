Covid Toscana, oggi 1.293 contagi: dati 6 marzo, bollettino (Di sabato 6 marzo 2021) Sono 1.293 i nuovi contagi di Coronavirus in Toscana secondo il bollettino di oggi, 6 marzo, anticipato dal presidente della regione Eugenio Giani. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 1.293 su 25.273 test di cui 15.726 tamponi molecolari e 9.547 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 5,12% (10% sulle prime diagnosi)”, annuncia Giani su Facebook riferendo i dati sull’andamento dell’epidemia di coronavirus. Il governatore toscano fa poi sapere che “ad oggi sono oltre 31mila le persone con più di 80 anni vaccinate” nella regione. “La salute dei nostri cari è fondamentale, continuiamo a tenere alta l’attenzione!”, conclude Giani. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 6 marzo 2021) Sono 1.293 i nuovidi Coronavirus insecondo ildi, 6, anticipato dal presidente della regione Eugenio Giani. “I nuovi casi registrati insono 1.293 su 25.273 test di cui 15.726 tamponi molecolari e 9.547 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 5,12% (10% sulle prime diagnosi)”, annuncia Giani su Facebook riferendo isull’andamento dell’epidemia di coronavirus. Il governatore toscano fa poi sapere che “adsono oltre 31mila le persone con più di 80 anni vaccinate” nella regione. “La salute dei nostri cari è fondamentale, continuiamo a tenere alta l’attenzione!”, conclude Giani. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

