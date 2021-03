Covid, Speranza: 'Intesa con medici specializzandi per vaccinazioni' - Vaccini, Mattarella visita il centro 'Nuvola' a Roma (Di sabato 6 marzo 2021) 'Grazie a tutti i medici specializzandi del nostro Paese che hanno unitariamente sottoscritto l'Intesa con governo e Regioni per partecipare attivamente alla campagna di vaccinazione Covid '. Lo ha ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 6 marzo 2021) 'Grazie a tutti idel nostro Paese che hanno unitariamente sottoscritto l'con governo e Regioni per partecipare attivamente alla campagna di vaccinazione'. Lo ha ...

Advertising

zaiapresidente : ?? DA LUNEDÌ VENETO IN ZONA ARANCIONE. Oggi il ministro Speranza mi ha confermato che da lunedì il Veneto sarà in zo… - fattoquotidiano : DRAGHI SI NASCONDE / SPERANZA E GELMINI MANDATI AVANTI A SPIEGARE LE MISURE Decidono le Regioni se lasciare a casa… - NicolaPorro : ?? La sfuriata di #Salvini a #Speranza, le riaperture dei #cinema (!) e i dubbi del Daily Mail sul computo dei morti… - FinoGinofino : RT @FmMosca: Ma vi rendete conto che in ITALIA dei medici “eroi”, quelli che non ballano in corsia, hanno dovuto disubbidire al governo per… - Homeisbehind_ : RT @FmMosca: Ma vi rendete conto che in ITALIA dei medici “eroi”, quelli che non ballano in corsia, hanno dovuto disubbidire al governo per… -