Covid, sindaco-rianimatore: "Ospedali pieni, assistenza non più garantita" (Di sabato 6 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCalvi Risorta (Ce) – "Al momento, l'assistenza sanitaria non è più garantita". Lo ha scritto il sindaco di Calvi Risorta (Caserta) Giovanni Lombardi, medico-rianimatore dell'ospedale Cotugno di Napoli, in un post pubblicato su facebook subito dopo aver finito il "turno di 12 ore nel Pronto soccorso". "Da questa mattina – spiega Lombardi – la centrale operativa regionale di smistamento non è riuscita a trovare né un posto di terapia intensiva né di sub-intensiva in nessun ospedale della Campania. Questo significa che siamo costretti a lasciare pazienti critici in reparti non intenivistici per mancanza di posti letto. La variante (soprattutto quella inglese) sembra essere più aggressiva ed in grado di colpire anche i giovani, i ventilatori scarseggiano e, per ridurre la pressione sugli ...

