Covid, scuole chiuse? Lockdown rigido: l'ultima decisione (Di sabato 6 marzo 2021) Le scuole ancora al centro delle discussioni del Cts e del Governo su probabili futuri Lockdown più rigidi. Da oggi, intanto, è in vigore il nuovo dpcm firmato Mario Draghi.… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.

RegioneER : COVID, dall'8 marzo in ZONA ROSSA i comuni delle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini Fino al 21 marzo. STOP… - repubblica : Covid, in Toscana scuole chiuse in 40 Comuni, ecco quali: Oltre a quelli in zona rossa se ne sono aggiunti altri pe… - HuffPostItalia : Covid, Cts: servono misure più dure con scuole chiuse - ansa_marche : Covid: screening scuole Pesaro, 3.200 test in due giorni - CiociariaO : #Arpino. Covid, il contagio dilaga: scuole chiuse da lunedì e fino al 13 marzo -