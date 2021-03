Covid, scoperta rarissima variante a Varese: un solo altro caso al mondo accertato (Di sabato 6 marzo 2021) Dal laboratorio di microbiologia dell’Asst Sette Laghi di Varese è arrivata la conferma della scoperta di una nuova rara variante Covid. I dettagli L’emergenza Covid è tutt’altro che superata, con l’Italia che non solo si trova nel pieno di una terza ondata pandemica ma che deve fare i conti con la diffusione incontrollata delle varianti. L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di sabato 6 marzo 2021) Dal laboratorio di microbiologia dell’Asst Sette Laghi diè arrivata la conferma delladi una nuova rara. I dettagli L’emergenzaè tutt’che superata, con l’Italia che nonsi trova nel pieno di una terza ondata pandemica ma che deve fare i conti con la diffusione incontrollata delle varianti. L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

fattoquotidiano : Covid, una nuova variante scoperta a Varese: “È rarissima. Finora un solo altro caso riscontrato in Thailandia” - repubblica : Covid, a Varese scoperta una variane rarissima. Solo un altro caso al mondo: Riscontrata solo un'altra volta in Tha… - LaStampa : Covid, a Varese scoperta una rarissima variante - Claudio_DjTony : RT @fattoquotidiano: Covid, una nuova variante scoperta a Varese: “È rarissima. Finora un solo altro caso riscontrato in Thailandia” https:… - Laura64135537 : RT @LaStampa: Covid, a Varese scoperta una rarissima variante -