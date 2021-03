Covid: Sardegna, da lunedì controlli all'arrivo nell'Isola e scuola in presenza fino al 75% (Di sabato 6 marzo 2021) Cagliari, 6 mar. (Adnkronos) - "La Sardegna, prima e attualmente unica regione a essere stata classifica in zona bianca, ha il diritto di tornare alla normalità attraverso un percorso graduale che difenda gli importanti risultati raggiunti con grande sacrificio". Così il presidente della Regione, Christian Solinas, commenta le ordinanze firmate nella tarda serata di ieri, con le quali si prevedono controlli anti Covid per chi arriva in Sardegna e consente le lezioni in presenza nelle Scuole Superiori fino ad un massimo del 75% degli studenti. "Il virus è ancora una minaccia - afferma ancora il Presidente - e servirà mantenere tutte le precauzioni possibili per uscire dall'emergenza nei tempi più brevi. Continua incessantemente il nostro impegno contro ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 6 marzo 2021) Cagliari, 6 mar. (Adnkronos) - "La, prima e attualmente unica regione a essere stata classifica in zona bianca, ha il diritto di tornare alla normalità attraverso un percorso graduale che difenda gli importanti risultati raggiunti con grande sacrificio". Così il presidente della Regione, Christian Solinas, commenta le ordinanze firmatea tarda serata di ieri, con le quali si prevedonoantiper chi arriva ine consente le lezioni ine Scuole Superioriad un massimo del 75% degli studenti. "Il virus è ancora una minaccia - afferma ancora il Presidente - e servirà mantenere tutte le precauzioni possibili per uscire dall'emergenza nei tempi più brevi. Continua incessantemente il nostro impegno contro ...

Advertising

RaiNews : Ordinanze: passano in area arancione le regioni Lombardia, Marche e Piemonte, Basilicata e Molise in rosso. Sardegn… - Corriere : Sardegna diventa zona bianca È la prima regione in tutta Italia - SkyTG24 : 'A me sembra che tutta Italia, tranne la Sardegna, si stia avvicinando a passi lunghi verso la zona rossa”. Lo ha d… - SardegnaG : da lunedì... secondo voi sarà possibile controllare realmente? #Covid #Sardegna #ZonaBianca - ilteo77 : @Lara86124487 @Cmmy3 ma va, il covid l'hanno importato i vacanzieri in discoteca in sardegna l'estate scorsa -