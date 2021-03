Covid Piemonte, oggi 1.793 contagi: bollettino 6 marzo (Di sabato 6 marzo 2021) (Adnkronos) - Sono 1.793 i nuovi contagi di Coronavirus in Piemonte e 25 i decessi a causa del Covid nella regione nelle ultime 24 ore. E' quanto si legge nel bollettino di oggi, 6 marzo. I nuovi positivi sono pari al 6,7% dei 26.879 tamponi eseguiti, di cui 18.956 antigenici. Il totale dei casi positivi diventa quindi 261.706, di cui 22.492 Alessandria, 13.185 Asti, 8.784 Biella, 35.477 Cuneo, 20.152 Novara, 138.685 Torino, 9.760 Vercelli, 9.859 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.245 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie Piemontesi. I restanti 2.067 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoverati in terapia intensiva sono 192 ( +7 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 2.263 (+40). Le persone in ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 6 marzo 2021) (Adnkronos) - Sono 1.793 i nuovidi Coronavirus ine 25 i decessi a causa delnella regione nelle ultime 24 ore. E' quanto si legge neldi, 6. I nuovi positivi sono pari al 6,7% dei 26.879 tamponi eseguiti, di cui 18.956 antigenici. Il totale dei casi positivi diventa quindi 261.706, di cui 22.492 Alessandria, 13.185 Asti, 8.784 Biella, 35.477 Cuneo, 20.152 Novara, 138.685 Torino, 9.760 Vercelli, 9.859 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.245 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitariesi. I restanti 2.067 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoverati in terapia intensiva sono 192 ( +7 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 2.263 (+40). Le persone in ...

