Covid, Oms: distribuite 20 mln di dosi di vaccino in 20 Paesi (Di sabato 6 marzo 2021) Il programma internazionale Covax, lanciato per distribuire ai Paesi più poveri i vaccini anti - Covid, ha permesso di consegnare venti milioni di dosi in venti Nazioni nella prima settimana di ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Oms Covid, Oms: distribuite 20 mln di dosi di vaccino in 20 Paesi ...ai Paesi più poveri i vaccini anti - Covid, ha permesso di consegnare venti milioni di dosi in venti Nazioni nella prima settimana di attuazione. Lo ha detto il direttore generale dell'Oms, Tedros ...

Origine del virus, i dubbi dell'Oms L'Oms continua ad avere dubbi sull'origine del virus. Come ha detto qualche settimana fa il numero uno ... Nel frattempo uno dei team che indaga sulle origini del Covid - 19 sta pianificando di eliminare ...

