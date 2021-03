Covid: nelle Marche 836 nuovi casi in 24 ore (Di sabato 6 marzo 2021) Ancona, 6 mar. (Adnkronos) - Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 6628 tamponi: 4382 nel percorso nuove diagnosi (di cui 1864 nello screening con percorso Antigenico) e 2246 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 19,1%). I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 836 (162 in provincia di Macerata, 431 in provincia di Ancona, 105 in provincia di Pesaro-Urbino, 59 in provincia di Fermo, 54 in provincia di Ascoli Piceno e 25 fuori regione). Questi casi comprendono soggetti sintomatici (92 casi rilevati), contatti in setting domestico (158 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (339 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (18 casi rilevati), contatti in ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 6 marzo 2021) Ancona, 6 mar. (Adnkronos) - Il Servizio Sanità della Regioneha comunicato cheultime 24 ore sono stati testati 6628 tamponi: 4382 nel percorso nuove diagnosi (di cui 1864 nello screening con percorso Antigenico) e 2246 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 19,1%). I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 836 (162 in provincia di Macerata, 431 in provincia di Ancona, 105 in provincia di Pesaro-Urbino, 59 in provincia di Fermo, 54 in provincia di Ascoli Piceno e 25 fuori regione). Questicomprendono soggetti sintomatici (92rilevati), contatti in setting domestico (158rilevati), contatti stretti dipositivi (339rilevati), contatti in setting lavorativo (18rilevati), contatti in ...

