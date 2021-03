Covid Marche, 836 nuovi casi in 24 ore: i dati del 6 marzo (Di sabato 6 marzo 2021) Sono 836 i nuovi casi di coronavirus registrati oggi, 6 marzo, nelle Marche. Lo comunica il Servizio Sanità della Regione Marche aggiungendo che nelle ultime 24 ore sono stati testati 6628 tamponi: 4382 nel percorso nuove diagnosi (di cui 1864 nello screening con percorso Antigenico) e 2246 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 19,1%). Il rapporto positivi/testati è pari al 10%. I nuovi positivi sono: 162 in provincia di Macerata, 431 in provincia di Ancona, 105 in provincia di Pesaro-Urbino, 59 in provincia di Fermo, 54 in provincia di Ascoli Piceno e 25 fuori regione. Questi casi comprendono soggetti sintomatici (92 casi rilevati), contatti in setting domestico (158 casi rilevati), contatti stretti di ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 6 marzo 2021) Sono 836 idi coronavirus registrati oggi, 6, nelle. Lo comunica il Servizio Sanità della Regioneaggiungendo che nelle ultime 24 ore sono stati testati 6628 tamponi: 4382 nel percorso nuove diagnosi (di cui 1864 nello screening con percorso Antigenico) e 2246 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 19,1%). Il rapporto positivi/testati è pari al 10%. Ipositivi sono: 162 in provincia di Macerata, 431 in provincia di Ancona, 105 in provincia di Pesaro-Urbino, 59 in provincia di Fermo, 54 in provincia di Ascoli Piceno e 25 fuori regione. Questicomprendono soggetti sintomatici (92rilevati), contatti in setting domestico (158rilevati), contatti stretti di ...

Advertising

RaiNews : Ordinanze: passano in area arancione le regioni Lombardia, Marche e Piemonte, Basilicata e Molise in rosso. Sardegn… - TgLa7 : #Covid: passano in arancione Lombardia, Marche e Piemonte - Agenzia_Ansa : Covid, da lunedì primo marzo la Sardegna passa in area bianca. In area arancione Lombardia, Marche e Piemonte e in… - IzzoEdo : RT @FarodiRoma: Nelle Marche i medici generali possono partecipare alle vaccinazioni anti-Covid - sardanews : Covid: Marche, 836 positivi in 24ore, 40% 'contatti stretti' -