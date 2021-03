Covid: Lombardia, quasi metà nuovi casi (5.658) in province Milano e Brescia (Di sabato 6 marzo 2021) Milano, 6 mar. (Adnkronos) – Non si arresta il numero di nuovi casi di Covid in Lombardia e in particolare sono le province di Milano e Brescia a contare gli incrementi maggiori, a tre cifre in numeri assoluti. Dei 5658 nuovi positivi riscontrati nelle ultime 24 ore, ben 1450 si concentrano in provincia di Milano e 1210 in provincia di Brescia che da sole contano quasi la metà dei contagi. Nel dettaglio il resto dei nuovi casi nelle province: Varese +407, Monza e Brianza +537, Como 363, Bergamo +394, Pavia +366, Mantova +261, Cremona +200, Lecco +264, Lodi +75 e Varese +29. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 6 marzo 2021), 6 mar. (Adnkronos) – Non si arresta il numero didiine in particolare sono ledia contare gli incrementi maggiori, a tre cifre in numeri assoluti. Dei 5658positivi riscontrati nelle ultime 24 ore, ben 1450 si concentrano in provincia die 1210 in provincia diche da sole contanoladei contagi. Nel dettaglio il resto deinelle: Varese +407, Monza e Brianza +537, Como 363, Bergamo +394, Pavia +366, Mantova +261, Cremona +200, Lecco +264, Lodi +75 e Varese +29. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

fattoquotidiano : Vaccino anti-Covid, l’ultima falla nel portale di prenotazioni della Lombardia: in alcuni canali è possibile per le… - fattoquotidiano : Lombardia e Covid, la Corte dei Conti passa al lentino gli acquisti della regione durante la pandemia: già assegnat… - pfmajorino : Covid in Lombardia, prenotazioni cancellate e falla nel portale web. La campagna vaccinale si inceppa ancora - dorinadeli : RT @Tg3web: In Lombardia, tra le regioni più colpite dalla nuova ondata di contagi, torna cresce la pressione sugli ospedali. A Bergamo i r… - PatriziaOrlan11 : RT @aletrocino: Falsi insegnanti, aziende, personale sanitario che non pratica più. Le vaccinazioni a chi non ne avrebbe diritto continuano… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Lombardia Covid: Lombardia, portale Aria per prenotazioni è efficiente "Gli insegnanti che hanno aderito, tramite portale, alla campagna vaccinazioni anti - Covid 19, riceveranno sempre una comunicazione via sms di conferma, con data e luogo dell'appuntamento, anche se ...

Coronavirus negli occhi anche in negativi al tampone/ Ora serve quello congiuntivale? Dopo il tampone anale , quello congiuntivale . Il coronavirus è stato, infatti, identificato anche negli occhi . Da uno studio condotto in Lombardia , la regione più colpita durante la pandemia Covid in Italia, è emerso che un contagiato su due ha tracce di Sars - CoV - 2 sulla superficie oculare, per la precisione il 57,1% dei pazienti. ...

Bollettino Covid oggi Lombardia e Italia: i contagi coronavirus del 6 marzo IL GIORNO L’8 marzo inizierà Clean Cities, la nuova campagna Legambiente per le città italiane La campagna vuole sottolineare il possibile ruolo delle città del nostro Paese per una ripartenza più sostenibile a livello ambientale ...

Covid Lombardia, oggi 5.658 contagi e 67 morti: bollettino Sono 5.658 i contagi da coronavirus in Lombardia oggi, 6 marzo, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile pubblicato dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 67 mort ...

"Gli insegnanti che hanno aderito, tramite portale, alla campagna vaccinazioni anti -19, riceveranno sempre una comunicazione via sms di conferma, con data e luogo dell'appuntamento, anche se ...Dopo il tampone anale , quello congiuntivale . Il coronavirus è stato, infatti, identificato anche negli occhi . Da uno studio condotto in, la regione più colpita durante la pandemiain Italia, è emerso che un contagiato su due ha tracce di Sars - CoV - 2 sulla superficie oculare, per la precisione il 57,1% dei pazienti. ...La campagna vuole sottolineare il possibile ruolo delle città del nostro Paese per una ripartenza più sostenibile a livello ambientale ...Sono 5.658 i contagi da coronavirus in Lombardia oggi, 6 marzo, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile pubblicato dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 67 mort ...