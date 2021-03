Covid: Lombardia, portale Aria per prenotazioni è efficiente (Di sabato 6 marzo 2021) Milano, 6 mar. (Adnkronos) - "Il portale di adesione alla campagna vaccinale anti-Covid 19 funziona efficacemente e sono oltre 750.000 i lombardi che hanno prenotato e si sono già vaccinati". Lo comunica la società lombarda Aria in merito ad alcune notizie apparse stamane su giornali e social. "Gli insegnanti che hanno aderito, tramite portale, alla campagna vaccinazioni anti-Covid 19, riceveranno sempre una comunicazione via sms di conferma, con data e luogo dell'appuntamento, anche se l'informazione può essere già presente sul loro fascicolo sanitario elettronico. Le farmacie possono raccogliere le adesioni solo per cittadini over 80. I cittadini di diversa età, non in questa categoria, che hanno manifestato la propria adesione, dovranno effettuare la prenotazione quando sarà il loro turno", si ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 6 marzo 2021) Milano, 6 mar. (Adnkronos) - "Ildi adesione alla campagna vaccinale anti-19 funziona efficacemente e sono oltre 750.000 i lombardi che hanno prenotato e si sono già vaccinati". Lo comunica la società lombardain merito ad alcune notizie apparse stamane su giornali e social. "Gli insegnanti che hanno aderito, tramite, alla campagna vaccinazioni anti-19, riceveranno sempre una comunicazione via sms di conferma, con data e luogo dell'appuntamento, anche se l'informazione può essere già presente sul loro fascicolo sanitario elettronico. Le farmacie possono raccogliere le adesioni solo per cittadini over 80. I cittadini di diversa età, non in questa categoria, che hanno manifestato la propria adesione, dovranno effettuare la prenotazione quando sarà il loro turno", si ...

Advertising

fattoquotidiano : Vaccino anti-Covid, l’ultima falla nel portale di prenotazioni della Lombardia: in alcuni canali è possibile per le… - fattoquotidiano : Lombardia e Covid, la Corte dei Conti passa al lentino gli acquisti della regione durante la pandemia: già assegnat… - pfmajorino : Covid in Lombardia, prenotazioni cancellate e falla nel portale web. La campagna vaccinale si inceppa ancora - Lgiova66 : RT @granata70: Jimmy Fontana number One... ?????? #fontanadimettiti #lombardia #vaccini Vaccino anti-Covid, l'ultima falla nel por… - Mauharim : RT @pfmajorino: Covid in Lombardia, prenotazioni cancellate e falla nel portale web. La campagna vaccinale si inceppa ancora -